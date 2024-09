Ucraina: Tajani a neo ministro Esteri ucraino, ‘convinto sostegno Italia a Kiev**

agenzia

Roma, 12 set. Il vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha avuto oggi un primo contatto telefonico con il neo-Ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. “Ho confermato a Sybiha il convinto sostegno del Governo italiano per l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza ucraina. Resteremo al fianco di Kiev fino al raggiungimento di una pace giusta”, ha dichiarato Tajani.

“Il sostegno all’Ucraina resta un tema centrale dell’agenda della Presidenza italiana del G7. A New York presiederò, a margine dei lavori dell’Assemblea Generale dell’Onu, una riunione informale dei Ministri degli Esteri G7 dove affronteremo anche la questione ucraina. Insieme a Kiev e a Washington stiamo anche lavorando a un’iniziativa, allargata ad altri partner internazionali, dedicata alla ricostruzione delle infrastrutture energetiche del Paese, anche in vista dell’inverno. Ho anche invitato il Ministro Sybiha a partecipare alla Ministeriale G7 che si terrà a Fiuggi il prossimo novembre” ha aggiunto il ministro degli Esteri.