Ucraina: Tajani, ‘abbiamo difeso Kiev, ma mai in guerra con la Russia’

Roma, 21 mar. Una volta raggiunta la pace, esiste per l’Italia la possibilità di tornare a parlare con la Russia. Ne è convinto il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, che, in un punto stampa prima dell’inizio del convegno, a Villa Madama, a Roma, ‘Piano d’azione per l’export italiano’, ha dichiarato: “Noi non siamo mai stati in guerra con la Russia, lo ripeto, noi abbiamo difeso l’Ucraina, ma non abbiamo mai dato l’autorizzazione a Kiev di utilizzare le armi italiane in territorio russo. Proprio perché, un conto è difendere il diritto all’indipendenza dell’Ucraina, difendere la sovranità nazionale dell’Ucraina e difendere il diritto internazionale, un altro è essere in guerra con la Russia”.