Ucraina: Tajani, ‘art. 5 potrebbe essere applicato anche se Kiev non è nella Nato’

agenzia

Roma, 11 mar. “L’articolo 5-2 bis della Nato, che è quell’articolo che dice che in caso di aggressione a un paese della Nato gli altri paesi intervengono per difenderlo, potrebbe essere applicato anche all’Ucraina, paese che difficilmente potrà fare parte della Nato in tempi brevi, però sarebbe garantita nella sua sicurezza da parte di questo accordo”. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani all’evento fieristico a Verona di Alis ‘Let Exp – Logistic Eco Transport’.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA