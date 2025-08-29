Ucraina: Tajani, ‘crescente cooperazione con Riad per supporto umanitario e ricostruzione’

agenzia

Roma, 29 ago. Il coinvolgimento dell’Arabia Saudita alla Conferenza per la ripresa dell’Ucraina 2025 ha dimostrato una crescente cooperazione bilaterale non solo nel supporto umanitario, ma anche negli sforzi di ricostruzione e modernizzazione in Ucraina. L’Italia è desiderosa di ampliare questa partnership per includere aiuti finanziari congiunti e la partecipazione delle aziende alla ricostruzione di infrastrutture critiche e servizi sociali. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al quotidiano arabo Asharq Al-Awsat, elogiando la partecipazione di alto livello del Paese arabo alla Conferenza ospitata a Roma a luglio. L’evento ha attirato oltre 110 delegazioni ufficiali e ha ottenuto impegni finanziari per oltre 10 miliardi di euro, oltre a 5 miliardi di euro in accordi con il settore privato.