Ucraina: Tajani, ‘far tutto ciò che serve per costruire la pace’

Roma, 11 nov. “Bisogna far tutto ciò che serve a costruire la pace”, anche l’eventuale telefonata Trump-Putin. “E’ un fatto positivo. Io sono per dar vita a una conferenza di pace alla quale partecipino tutti coloro che hanno partecipato in Svizzera, in aggiunta Russia, Cina, Brasile e India”. Lo ha detto alla Farnesina il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, aggiungendo che “è necessario fare in modo che possa esserci veramente un percorso che porti alla fine di una guerra che ha provocato decine, direi centinaia di migliaia di morti”.