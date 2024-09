Ucraina: Tajani, ‘Italia al fianco di Kiev, obiettivo pace giusta’

agenzia

New York, 25 set. “Il governo italiano guidato dalla prima ministra Giorgia Meloni ha espresso in molte occasioni, anche in quest’aula, la nostra chiara posizione sull’aggressione russa all’Ucraina. L’Italia è al fianco dell’Ucraina con l’obiettivo di una pace giusta. Siamo al fianco di un popolo invaso, che combatte per difendere la sua libertà e sovranità. Si tratta di una priorità fondamentale”. Così il vicepremier e ministro agli Affari esteri, Antonio Tajani, intervenendo al briefing in Consiglio di sicurezza sull’Ucraina.