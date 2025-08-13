Ucraina, Tajani “La pace non si puó fare senza i diretti interessati”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Noi sosteniamo l’iniziativa di Trump, é un passo in avanti, un primo passo positivo perchê si arrivi alla pace. Ben venga l’incontro Trump-Putin se serve a scongelare i rapporti. Ma per un accordo serve per forza anche Kiev. La pace non si puó fare senza i diretti interessati, russi e ucraini”. Cosí, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “La Ue é e deve essere parte determinante delle trattative, anche perchê ha inflitto sanzioni alla Russia. La guerra in Ucraina é una questione che riguarda la nostra sicurezza”, aggiunge. “I primi obiettivi – spiega – sono il cessate il fuoco e il sostegno alla popolazione civile ucraina, che l’esercito russo sta attaccando duramente. La Ue deve partecipare alle trattative e la pace non puó essere una resa dell’Ucraina, questi i paletti fondamentali. Noi tuteliamo il rispetto del diritto internazionale e continueremo a sostenere le ragioni dell’Ucraina”. Quanto al riconoscimento della Palestina, Tajani dice: “Noi siamo favorevoli, ma non possiamo riconoscere uno Stato che non c’é. Prima bisogna crearlo, perchê oggi la Palestina non esiste e non puó essere Hamas ad avere un ruolo di guida, ma l’Autoritá nazionale palestinese. Abbiamo sempre detto che per unificare due realtá diverse con visioni contrapposte serve una missione delle Nazioni Unite”. Dopo le parole del ministro della Difesa Crosetto e sulla posizione del del governo, il ministro chiosa: “La linea del governo é di chiara condanna. E c’é una linea sola, non piú linee”. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- ads/red 13-Ago-25 09:35

