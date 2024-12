Ucraina: Tajani, ‘mi auguro si possa avvicinare la pace’

agenzia

Roma, 13 dic. “Pace in Ucraina più vicina? Io mi auguro che si possa avvicinare la pace in Ucraina, noi stiamo lavorando per questo, dobbiamo lavorare mano nella mano con gli Stati Uniti e cercare di raggiungere una situazione che garantisca la libertà e l’indipendenza dell’Ucraina, una pace giusta, senza la sconfitta di Kiev”. Lo ha detto ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a 24 Mattino su Radio 24.

