Ucraina: Tajani, ‘Putin non può giungere alla pace in tempi brevi’

Roma, 5 giu. “Putin non può giungere alla pace in tempi brevi. Non può chiudere la fase della guerra se prima non risolve i suoi problemi interni. Dobbiamo sostenere l’azione americana, del Vaticano e turca per mettere fine ai combattimenti, ma non credo che entro la fine dell’anno si possa arrivare alla tregua”. Lo ha detto al Giorno de’ LaVerità il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, aggiungendo che “le sanzioni sono utili se il fine è di impedire a Putin di finanziare l’esercito. Kiev si dovrà sedere al tavolo ma ricordiamoci che l’Ucraina è il Paese aggredito”.