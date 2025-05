Ucraina: Tajani, ‘sì a progetto Usa, mentre cerchiamo di capire intenzioni Putin’

agenzia

Roma, 9 mag. “Dobbiamo costruire la pace e arrivare a un cessate il fuoco vero in Ucraina, sostenendo il progetto americano e cercando di capire cosa vuole fare in realtà Putin. Io mi auguro che entro la fine dell’anno si possa arrivare a un cessate il fuoco. Inevitabilmente, in attesa di questo, l’Occidente deve continuare a sostenere l’Ucraina perché dobbiamo difendere il diritto internazionale. Se il confronto è tra democrazia e autocrazia, noi non abbiamo altra scelta che quella di difendere l’Ucraina, che non significa essere in guerra con la Russia, ma impedire che la Russia invada l’Ucraina e si mangi parte del Paese. La soluzione non può essere la sconfitta dell’Ucraina. Zelensky e Putin dovranno parlare e poi si vedrà come garantire questa pace”. Lo ha detto a Start Sky TG24 il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.