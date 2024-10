Ucraina: Tajani, ‘vogliamo la fine della guerra, ma grazie a una pace ‘giusta”

agenzia

Roma, 16 ott. “Noi siamo amici dell’Ucraina, la sosteniamo dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista economico, dal punto di vista militare. Detto questo non è che noi vogliamo la guerra a oltranza. Noi lavoriamo per costruire una pace che sia una pace giusta. Ma essere per la pace, la pace giusta, cioè che garantisca l’indipendenza e l’integrità dell’Ucraina, non significa che non continueremo ad aiutare l’Ucraina. L’abbiamo fatto. Il Parlamento sta per approvare un ulteriore finanziamento per la ricostruzione della rete idrogeologica ucraina in attesa dell’inverno, perché la Russia non può piegare l’Ucraina con il generale inverno. La nostra posizione è sempre stata la stessa. Noi siamo coerenti. Parlare di pace non significa cambiare posizione. Tutti quanti vogliamo la pace. Sarebbe illogico non farlo. Dobbiamo sempre lasciare aperti gli spazi della diplomazia. Non siamo dei guerrafondai”. Lo ha detto al Foglio il ministro degli Esteri Antonio Tajani, smentendo l’idea sull’accelerazione sul compromesso per giungere alla pace nella guerra fra la Russia e l’Ucraina e ribadendo il principio di una pace “giusta”.