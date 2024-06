Ucraina: Tarquinio insiste su scioglimento Nato, Conte ‘non lo direi mai ma serve restyling’

agenzia

Roma, 30 mag. “Avviare un processo di superamento” della Nato. Marco Tarquinio, incurante del terremoto innescato nel Pd, torna a insistere ospite de L’Aria che tira, su La7. Della questione viene investito anche il leader del M5S Giuseppe Conte, in collegamento da Catania. “Non mi assumerei mai la responsabilità di dire di sciogliere la Nato – dice l’ex premier -. Non mi sento di dirlo, ma sicuramente è urgente e necessario da tempo un processo di revisione sulla missione, la vocazione, le finalità, gli obiettivi della Nato. Tutto questo non c’è stato, mentre il mondo è cambiato”.