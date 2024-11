Ucraina: Tinagli (Pd), ‘importante voto Ue per rafforzare sostegno Kiev’

agenzia

Roma, 28 nov. “Oggi al Parlamento europeo abbiamo votato una risoluzione per ribadire e rafforzare il sostegno all’Ucraina, in un quadro che nelle ultime settimane si è reso ancora più preoccupante. La Russia ha intensificato i bombardamenti, anche su civili, allargato il conflitto coinvolgendo la Corea del Nord e fatto riferimento alla minaccia nucleare”. Così in un post sui social l’eurodeputata del Pd, Irene Tinagli.

“Di fronte a questa evoluzione il presidente Biden ha superato i dubbi e dato l’ok all’utilizzo di missili Usa in territorio russo per scopi difensivi. In questo contesto è importante che l’Europa dia un segnale di fermezza al Cremlino. Per questo ho votato convintamente non soltanto la risoluzione nella sua interezza, come tutto il gruppo e la delegazione del Pd, ma anche la parte in cui si chiede di poter autorizzare l’uso di armi a scopo difensivo anche in territorio russo”.