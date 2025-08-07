Ucraina: Trump, ‘buone prospettive per un vertice con Putin e Zelensky’

agenzia

Washington, 7 ago. Ci sono “buone possibilità” di incontrare i leader russo e ucraino, in seguito a quelli che ha definito “ottimi colloqui” tra il suo inviato Steve Witkoff e Vladimir Putin. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando in conferenza stampa di prospettive di un vertice “molto buone”, senza fornire dettagli. In precedenza, il Cremlino aveva rilasciato una vaga dichiarazione sui colloqui tra Putin e Steve Witkoff, con un collaboratore per la politica estera che aveva detto che le due parti si erano scambiate “segnali” nell’ambito di colloqui “costruttivi” a Mosca.