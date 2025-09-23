Ucraina: Trump, ‘la Russia una ‘tigre di carta”

agenzia

Washington, 23 set. “L’Ucraina dovrebbe riottenere tutti i suoi territori”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, incontrando il presidente francese Emmanuel Macron in un bilaterale a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Trump ha definito la Russia una “tigre di carta”. Inoltre, ha detto: “È una situazione molto triste, ma la maggior parte di voi ha visto la recente dichiarazione che ho rilasciato poco fa, e sono lieto che l’abbiate recepita, perché è proprio quello che penso. Lo penso davvero. Lasciate che (gli ucraini) riottengano i loro territori”.

Il presidente degli Stati Uniti si è espresso anche su Macron: “Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Sta lottando con determinazione. Sta combattendo su molti fronti. Sta dando il suo contributo per risolvere la catastrofe tra Russia e Ucraina. E le sue parole sagge significano molto. Siamo amici da molto tempo ormai, praticamente dal mio primo mandato”. Sulla guerra tra Russia e Ucraina, ha aggiunto: “È una guerra terribile che avrebbe dovuto finire, e la Russia avrebbe dovuto fermarla, ma sono passati tre anni e mezzo e finora hanno ottenuto questo, quindi vedremo cosa succederà. Ma anche l’altra parte può combattere, e ha dimostrato che forse la Russia potrebbe essere una tigre di carta”.