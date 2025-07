Ucraina, Trump: “Non ho chiuso con Putin”. E valuta invio Tomahawk a Kiev

agenzia

Bruxelles, 15 lug. Sono deluso da Vladimir Putin ma non ho chiuso con lui. A dichiararlo il presidente Usa Donald Trump in una telefonata esclusiva con la Bbc. Interrogato sulla fiducia che ripone nel leader russo, ha risposto: “Non mi fido quasi di nessuno”.

Dopo aver ribadito di aver provato per quattro volte a raggiungere un accordo che mettesse fine alla guerra in Ucraina, il presidente Usa ha detto che ”stiamo lavorando” per mettere fine allo spargimento di sangue in Ucraina. “Faremo una bella conversazione. Gli dirò: ‘Bene, penso che siamo vicini a farcela’, e poi lui abbatterà un palazzo a Kiev”, ha aggiunto Trump.

Intanto il Washington Post rivela che Trump potrebbe inviare a Kiev i missili Tomahwak. Secondo David Ignatius,il presidente Usa ha valutato e discusso questa possibilità fino a venerdì scorso. L’accordo con la Nato per inviare all’Ucraina armi difensive e offensive, potrebbe quindi includere l’invio di questi missili, gli stessi usati per colpire gli obiettivi in Iran il mese scorso, con i quali Kiev potrebbe colpire Mosca e San Pietroburgo. Al momento, ha aggiunto la fonte, i Tomahwk sono rimasti fuori dalle lista delle armi da inviare a Kiev, ma potrebbero essere inseriti in un momento successivo se il presidente volesse esercitare maggiore pressione su Mosca.

”Spero che oggi” si raggiunga un accordo su nuove sanzioni Ue alla Russia, ”ma c’è ancora del lavoro da fare”, ha fatto invece sapere dal canto suo l’Alta rappresentante della politica estera dell’Unione europea Kaja Kallas. ”E’ un buon segno che gli Stati Uniti abbiamo capito che la Russia non vuole la pace – ha proseguito Kallas – Speriamo che anche gli Stati Uniti adottino nuove sanzioni contro la Russia”. L’Unione europea, secondo Kallas, è ”molto vicina” a raggiungere ‘l’accordo sul 18esimo pacchetto di sanzioni alla Russia”.

“Trump ha lanciato un ultimatum teatrale al Cremlino”, ma ”alla Russia non interessano” le sue dichiarazioni, ha commentato il vice presidente del Consiglio nazionale di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, su ‘X’.

Pechino contro le sanzioni Usa alla Russia. “La Cina si oppone fermamente a tutte le sanzioni unilaterali illegali e alla giurisdizione a lungo termine. Non ci sono vincitori in una guerra tariffaria e la coercizione e la pressione non risolveranno i problemi”. Così il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.

”Gli ucraini erano qui, gli ucraini sono qui, gli ucraini resteranno qui. E su questa terra, la vita trionfa sempre, i nostri valori prevalgono, così come il nostro spirito. Felice Festa della Repubblica, concittadini! Felice Giorno del Battesimo della Rus’-Ucraina! Gloria all’Ucraina!”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su ‘X’.

Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto nel frattempo a Pechino il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Mosca spiegando che Lavrov si trova nella capitale cinese “nell’ambito della sua partecipazione alla riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco)”. Nella nota si legge che “sono state discusse diverse questioni relative ai contatti politici bilaterali ai massimi livelli”, tra cui i preparativi per la visita del leader russo Vladimir Putin in Cina per partecipare al vertice della Sco e le celebrazioni per l’anniversario della Seconda guerra mondiale.