Ucraina: Trump, ‘nulla succederà finché non incontrerò Putin’

Doha, 15 mag. (Adnkronos/Afp) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non aspettarsi progressi nei negoziati sull’Ucraina finché non incontrerà la sua controparte russa Vladimir Putin, che non si è presentato ai colloqui con Kiev in Turchia. “Non credo che succederà nulla, che vi piaccia o no, finché io e lui non ci incontreremo”, ha detto Trump ai giornalisti sull’Air Force One mentre volava dal Qatar verso Emirati Arabi Uniti.

