Ucraina, Trump: “Presto parlerò con Putin, non sono contento di ciò che succede”

Washington, 8 set. Alcuni leader europei visiteranno gli Stati Uniti oggi o domani per discutere di come porre fine alla guerra in Ucraina. Ad annunciarlo Donald Trump, aggiungendo che “presto” parlerà anche con il presidente russo Vladimir Putin e che la sua amministrazione è pronta a passare a una seconda fase di sanzioni contro la Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto che le sanzioni sono “l’idea giusta” e ha esortato le nazioni europee a smettere di acquistare energia da Mosca.

Sarà David O’Sullivan, inviato dell’Unione europea per le sanzioni, a guidare una delegazione a Washington per una serie di incontri tra oggi e domani al fine di discutere come rafforzare il coordinamento delle sanzioni europee e statunitensi contro la Russia. Lo conferma un funzionario Ue, parlando sotto condizione di anonimato.

Ieri il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che Washington è pronta ad “aumentare la pressione” sulla Russia, ma che anche l’Europa deve agire per costringere davvero Mosca al tavolo dei negoziati. “Stiamo parlando di cosa possano fare insieme Ue e Stati Uniti. E siamo pronti ad aumentare la pressione sulla Russia”, ha detto al programma “Meet the Press” della Nbc; “ma abbiamo bisogno che i nostri partner europei ci seguano”, ha aggiunto.

Trump ha minacciato di penalizzare i Paesi che acquistano petrolio russo nel tentativo di tagliare una fonte di finanziamento chiave per il Cremlino, ma finora ha colpito solo l’India con le cosiddette sanzioni secondarie. L’Ue sta attualmente preparando il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in cui dovrebbero esserci più sanzioni secondarie sui Paesi che aiutano Mosca ad aggirare i divieti. Nel diciottesimo pacchetto, per la prima volta, Bruxelles ha preso di mira una serie di banche cinesi accusate di aiutare a facilitare il sostegno alla Russia, nonché una raffineria petrolifera in India.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aspettarsi una “risposta forte” da parte degli Stati Uniti dopo l’ultimo pesante attacco aereo lanciato dalla Russia. “È importante che i partner reagiscano in modo globale a questo attacco (…) Contiamo su una risposta forte da parte degli Stati Uniti”, ha affermato Zelensky nel suo briefing quotidiano.