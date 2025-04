Ucraina, Trump: ‘Putin mi rispetta, penso che voglia la pace’

agenzia

Intervista a Abc, 'sognava prendere tutto il Paese, non lo farà'

NEW YORK, 29 APR – “Penso che Putin” voglia la pace. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un’intervista Abc. “Il suo sogno era prendere tutto il Paese ma non lo farà. Mi rispetta”, ha messo in evidenza Trump. Il consigliere speciale per gli Affari internazionali della Presidenza del Brasile, Celso Amorim, ha detto intanto che i presidenti Luiz Inácio Lula da Silva e Vladimir Putin parleranno della guerra in Ucraina durante l’incontro che avranno in Russia il prossimo 9 maggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA