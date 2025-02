Ucraina, Trump: “Un giorno potrebbe essere russa”

agenzia

Washington, 11 feb. (Adnkronos/Afp) – “Un giorno” l’Ucraina “potrebbe essere russa”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista a Fox News. “Potrebbero raggiungere un accordo, potrebbero non farlo – ha affermato a pochi giorni dal terzo anniversario dall’inizio del conflitto innescato dall’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina – Potrebbero essere russi un giorno o potrebbero non esserlo”.

E ha anche detto di aver chiesto all’Ucraina, di aver “detto loro che voglio l’equivalente, circa 500 miliardi di dollari di terre rare”. “Sostanzialmente hanno acconsentito”, ha aggiunto.