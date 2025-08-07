Ucraina, una donna morta per missili russi su Zaporizhzhia

agenzia

Quattro feriti a Dnipro, ucraini colpiscono raffineria in Russia

ROMA, 07 AGO – Una donna di 62 anni è rimasta uccisa in Ucraina in un attacco di missili russi sulla città di Huliaipole, nell’oblast di Zaporizhzhia. Una casa è stata parzialmente distrutta. Lo scrive il sito Ukrainska Pravda, citando un post su Telegram del capo dell’amministrazione militare di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. Altre 4 persone sono rimaste ferite la scorsa notte per un attacco di droni nella città ucraina di Dnipro. L’attacco ha provocato anche diversi incendi di edifici. Dodici auto sono state distrutte e 17 danneggiate. Un carro armato e quattro veicoli russi sono stati distrutti da droni ucraini sul fronte meridionale di Slobozhanshchyna e droni ucraini hanno colpito nella notte una raffineria russa, provocando un vasto incendio, e il porto della flotta russa del Mar Nero. Ad essere colpita è stata la raffineria Afipsky a Krasnodar Kai, a 200 chilometri dal fronte, che rifornisce di carburante le forze armate russe ed è già stata presa di mira in passato. I droni avrebbero colpito anche una struttura militare nelle vicinanze, nella località di Slaviansk-on-Kuban. In quest’area, una persona sarebbe rimasta ferita dai rottami di un drone abbattuto dalla contraerea. Droni navali ucraini hanno colpito anche la città portuale russa di Novorossiysk, 60 chilometri a sud di Slaviansk-on-Kuban. Qui si trova la flotta russa del Mar Nero, dopo aver lasciato Sebastopoli in Crimea a causa degli attacchi di Kiev.

