Ucraina: Usa impongono sanzioni a 300 persone fisiche e giuridiche russe, anche cinesi

Washington, 12 giu. Gli Stati Uniti imporranno sanzioni a più di 300 individui e persone giuridiche collegate alla guerra della Russia contro l’Ucraina, comprese aziende cinesi. L’annuncio è arrivato un giorno prima che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si unisse agli altri leader del G7 in Puglia, nel quale si prevede che la guerra in Ucraina sarà in cima all’agenda. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che le sanzioni colpiscono “molti settori essenziali per lo sforzo bellico della Russia”, tra cui l’energia, i metalli e la produzione mineraria.