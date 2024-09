Ucraina: uso armi in Russia divide dem in Ue, 8 no, sì da Picierno e Gualmini**

agenzia

Roma, 19 set. Il via libera all’utilizzo di armi per colpire obiettivi militari in Russia, contenuto nell’art.8 della risoluzione approvata oggi a Strasburgo, provoca distinzioni nel gruppo Pd a Europa. In 8 hanno votato contro l’articolo che alleggerisce le restrizioni sull’utilizzo delle armi in territorio russo. Tra questi Camilla Laureti, Annalisa Corrado, Alessandro Zan, Sandro Ruotolo, tutti vicini alla segretaria Elly Schlein, il capodelegazione Nicola Zingaretti, oltre a Antonio Decaro, Matteo Ricci e Brando Benifei. Hanno votato invece a favore Pina Picierno e Elisabetta Gualmini, in linea con il gruppo S&D. All’appello mancano diversi parlamentari dem che non hanno votato.