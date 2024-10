Ucraina: Vannacci,’non condivido invasione ma per Russia in gioco esistenza’

agenzia

Roma, 28 ott. La Russia ha mosso all’Ucraina una “guerra esistenziale”, cioè per garantire la propria esistenza”. Così il generale Roberto Vannacci a Bruno Vespa nel libro “Hitler e Mussolini. Il tragico idillio che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa)” Mondadori– Rai Libri. “L’espansione a est della Nato -ha spiegato l’europarlamentare eletto con La Lega- ha tolto progressivamente spazio vitale alla Russia, costringendola a una guerra esistenziale. Putin non fa la guerra a Zelenskyi, ma all’Occidente”.