Ucraina, vertice dei ‘volenterosi’ a Parigi: i dubbi dei leader sulla tregua

Parigi, 27 mar. I partecipanti al summit sull’Ucraina nutrono “dubbi” rispetto alla volontà della Russia di attuare il cessate il fuoco parziale concordato in Arabia Saudita. A riferirlo sono fonti Ue, al termine del vertice che si è tenuto al palazzo dell’Eliseo a Parigi. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito che l’approccio dell’Ue è basato sul concetto di pace “attraverso la forza”.

Il summit è stato convocato dal presidente francese Emmanuel Macron, che vuole organizzare, insieme al primo ministro britannico Keir Starmer, una coalizione di Paesi “willing and able”, volonterosi e capaci, disposti ad aiutare l’Ucraina in vista di un eventuale cessate il fuoco, che sarebbe il primo dal 24 febbraio 2022, quando la Russia ha invaso il Paese vicino, iniziando a sgretolare l’assetto della sicurezza europea sorto dalle ceneri dell’Unione Sovietica.

Macron ha telefonato al presidente americano Donald Trump ”prima” del vertice, ha reso noto l’Eliseo. Il colloquio telefonico tra Macron e Trump è avvenuto dopo l’incontro di ieri sera all’Eliseo tra il presidente francese e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Prima del vertice Macron ha inoltre tenuto una breve riunione con Starmer, il segretario generale della Nato Mark Rutte e Zelensky.

Le condizioni che la Russia ha posto per il cessate il fuoco nel Mar Nero “sono irrealistiche”, sono solo un modo “per prendere tempo”. E’ l’accusa rilanciata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine del vertice della coalizione dei volenterosi a Parigi, assieme alla denuncia che, “secondo la nostra intelligence, la Russia si sta preparando per nuove offensive contro le regioni di Sumy, Kharkiv e Zaporizhzhia”. “Stanno trascinando i colloqui e cercando di far impantanare gli Stati Uniti in discussioni infinite e inutili su false “condizioni” solo per guadagnare tempo e poi cercare di accaparrarsi più terra”, sostiene Zelensky. E “lo stesso vale per l’idea di un cessate il fuoco nel Mar Nero: la Russia sta cercando di imporre le proprie condizioni ai nostri partner, ma queste condizioni sono irrealistiche”.

”La Russia è contraria in modo categorico” all’invio di forze di peacekeeping in Ucraina, ”una sorta di missione per il mantenimento della pace che maschera i piani di Londra e Parigi per un loro intervento militare”, ha dichiarato nel frattempo la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.