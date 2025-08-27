Ucraina: Witkoff, ‘Putin e Zelensky potrebbero incontrarsi’

agenzia

Washington, 27 ago. Washington considera possibile un incontro bilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin e Vladimir Zelensky. Lo ha affermato l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff in un’intervista a Fox News. “Penso che potremmo finire per assistere a un incontro bilaterale – ha aggiunto – La mia opinione è che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarà necessario al tavolo per concludere un accordo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA