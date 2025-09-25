agenzia

Mosca, 25 set. La portavoce ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha descritto l’attacco con i droni dell’Ucraina alla sede del Consorzio del gasdotto del Caspio nella città portuale russa di Novorossiysk, sul Mar Nero, come un segnale all’Unione Europea, invitandola a non sorprendersi quando il regime di Kiev inizierà ad affinare “le sue capacità terroristiche” attaccando le infrastrutture europee. “Il regime di Kiev sta colpendo infrastrutture civili, centrali elettriche, aeroporti. Questo è un segnale per l’Ue: non dovrebbe sorprenderli quando Bankovaya (il nome della strada dove ha sede l’amministrazione presidenziale ucraina) inizierà ad affinare sempre di più le sue capacità terroristiche, questa volta prendendo di mira i suoi aeroporti, depositi di petrolio e gasdotti”, ha dichiarato alla Tass.