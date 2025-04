Ucraina: Zakharova, ‘grazie ad amici nordcoreani che ci hanno aiutato a liberare il Kursk’

agenzia

Mosca, 27 apr. “I militari nordcoreani hanno preso parte all’operazione per liberare la regione di confine di Kursk in conformità con l’articolo 4 del trattato di partenariato strategico globale firmato nel giugno 2024. La solidarietà dimostrata dai nostri amici nordcoreani è una dimostrazione dell’elevato livello di vera alleanza delle nostre relazioni. Siamo fiduciosi che le nostre relazioni continueranno a rafforzarsi e svilupparsi in futuro”. Lo ha dichiarato a kp.ru la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.