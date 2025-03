Ucraina: Zakharova, ‘Macron si scusi per aver mentito su accordi Minsk’

agenzia

Mosca, 6 mar. Il presidente francese Emmanuel Macron deve chiedere scusa ai francesi per le bugie raccontate sui tentativi passati di risolvere la situazione in Ucraina e sul destino degli accordi di Minsk, violati dalla stessa Parigi. Lo ha dichiarato ai giornalisti la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando le parole del capo dello Stato francese, pronunciate ieri nel suo discorso ai concittadini, secondo cui la Russia avrebbe violato gli accordi di Minsk.

“Avrebbe bisogno di invitare il suo predecessore, l’ex presidente francese Francois Hollande, all’Eliseo, per avere una conversazione a cuore aperto con lui – ha aggiunto la Zakharova – Probabilmente sentirebbe da Hollande ciò che Hollande ha detto pubblicamente davanti alle telecamere. Vale a dire, che non aveva alcuna intenzione di attuare gli accordi di Minsk mentre rappresentava la Francia”, ha detto la Zakharova.