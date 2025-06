Ucraina: Zakharova, ‘non ci sono bambini ucraini rapiti dalla Russia’

agenzia

Mosca, 6 giu. Non ci sono bambini ucraini rapiti dalla Russia, e questo dovrebbe essere il punto di partenza per discutere il tema dei minori nei colloqui russo-ucraini. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, intervenendo a una sessione del Global Digital Forum.

“Non ci sono bambini ucraini rapiti dalla Russia, come sostengono loro. Questo deve essere semplicemente noto e dovrebbe essere il punto di partenza quando si discute di questo problema”, ha osservato il diplomatico in risposta a una domanda sul lavoro svolto sulla lista dei bambini consegnati dall’Ucraina. “Ci sono bambini di diverse nazionalità, diverse cittadinanze. Non solo, molti di loro potrebbero non avere documenti o essere vittime di persone che falsificano documenti, ricercati dai loro cari, genitori, parenti. Esiste un normale modo di lavorare per questo. La nostra Commissaria per i diritti dell’infanzia, Maria Lvova-Belova, lavora 24 ore su 24.”

