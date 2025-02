agenzia

Mosca, 12 feb. Il destino di milioni di russi nel Donbass non interessa a Kiev e all’Occidente, che hanno fatto di tutto per “seppellire” gli accordi di Minsk. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in occasione del decimo anniversario della firma del “Pacchetto di misure per l’attuazione degli accordi di Minsk”.

“La storia del sabotaggio di Kiev durato sette anni, con la connivenza e il sostegno dell’Occidente del “Pacchetto di misure” e della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dimostra chiaramente che per loro il Donbass è un territorio, non le persone che ci vivono – ha spiegato la Zakharova – Non si preoccupano del destino di milioni di russi e residenti di lingua russa, quindi hanno fatto di tutto per ‘seppellire’ gli accordi di Minsk, la cui attuazione ha aperto una reale prospettiva per una risoluzione pacifica del conflitto interno e la reintegrazione del Donbass in Ucraina”.

