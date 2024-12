Ucraina: Zakharova, ‘prematuro discutere il piano Kellogg’

agenzia

Mosca, 4 dic. E’ prematuro discuterne e non si tratta di un documento ufficiale. Lo ha affermato in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, riferendosi al piano del candidato alla carica di inviato speciale per Ucraina e Russia nell’amministrazione Donald Trump, Keith Kellogg, che ha proposto di congelare il fronte in Ucraina, introdurre una zona demilitarizzata e revocare parzialmente le sanzioni contro la Russia in cambio di un cessate il fuoco.