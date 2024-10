Ucraina: Zaluzhny, ‘uscire da guerra prolungata con Russia quasi impossibile’

agenzia

Londra, 17 ott. Valeri Zaluzhny, ex comandante in capo dell’esercito ucraino e attuale ambasciatore di Kiev a Londra, ha dichiarato al Kyiv Independent che è quasi impossibile uscire dallo stato di guerra “prolungata” con la Russia. In un discorso alla Chatam House l’ambasciatore ucraino ha ribadito che nel 2023 l’Occidente non ha fornito a Kiev un numero sufficiente di armi, motivo per cui l’Ucraina non è riuscita a ottenere “un successo significativo nella sconfitta della Russia” durante la controffensiva.