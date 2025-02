Ucraina: Zelensky, ‘a Odessa 160mila persone senza luce e riscaldamento dopo raid russi’

agenzia

Kiev, 19 mar. “Sono attualmente in corso operazioni di soccorso a Odessa in seguito a un altro attacco russo alle infrastrutture energetiche della città. 160mila persone sono al momento senza luce e riscaldamento”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che “ancora una volta, le strutture energetiche civili sono state colpite: da quasi tre anni, l’esercito russo utilizza senza sosta missili e droni d’attacco contro di esse”.

“Proprio ieri – prosegue il post – dopo il famigerato incontro a Riad, è diventato chiaro che i rappresentanti russi stavano di nuovo mentendo, sostenendo di non prendere di mira il settore energetico ucraino. Eppure, quasi contemporaneamente, hanno lanciato un altro attacco, con droni che hanno colpito trasformatori elettrici. E questo durante l’inverno: di notte c’erano meno 6 gradi Celsius”.