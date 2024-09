Ucraina: Zelensky, ‘abbiamo bisogno di armi per fermare il terrore russo’

agenzia

Berlino, 6 set. “Continua il lavoro con i partner per rafforzare l’Ucraina. Sono arrivato alla base aerea di Ramstein per partecipare alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina. Abbiamo bisogno della determinazione dei nostri partner e dei mezzi per fermare il terrore aereo della Russia. È fondamentale che tutte le armi dei pacchetti di supporto già annunciati raggiungano finalmente le brigate di combattimento”. Lo ha scritto su X Volodymyr Zelensky.