Ucraina: Zelensky, ‘adesione alla Nato è realizzabile’

Kiev, 22 nov. L’adesione dell’Ucraina alla Nato è “realizzabile”, ma Kiev dovrà combattere per convincere gli alleati a realizzarla. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai diplomatici ucraini. L’Ucraina ha ripetutamente sollecitato l’Alleanza Atlantica a invitare Kiev a diventare membro, mentre per Mosca la prospettiva dell’adesione dell’Ucraina alla Nato è una delle principali giustificazioni della sua invasione del 2022.