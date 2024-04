Ucraina: Zelensky, ‘approvazione aiuti rafforza ruolo Usa come faro democrazia’

agenzia

Kiev, 24 apr. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha ringraziato il Senato degli Stati Uniti per l’approvazione degli aiuti all’Ucraina. “Grazie al leader della maggioranza Chuck Schumer e al leader repubblicano Mitch McConnell per la loro forte leadership nel portare avanti questo disegno di legge bipartisan, e a tutti i senatori statunitensi di entrambi i partiti che hanno votato a favore”, ha scritto il presidente sul suo canale Telegram. “Questo voto rafforza il ruolo dell’America come faro della democrazia e leader del mondo libero”.