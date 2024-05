Ucraina, Zelensky cancella la visita in Spagna e Portogallo

agenzia

Lo riportano i media locali

ROMA, 15 MAG – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annullato la visita che avrebbe effettuato a Madrid venerdì prossimo, secondo fonti della Casa del Re citate dall’agenzia spagnola Efe. Il Palazzo della Zarzuela non ha spiegato i motivi della cancellazione della visita, che sarebbe stata la prima bilaterale di Zelensky in Spagna e nella quale il presidente ucraino avrebbe dovuto incontrare il premier spagnolo Pedro Sánchez e firmare un accordo sulla sicurezza. Il viaggio di Zelensky avrebbe incluso il Portogallo: tappa anche questa destinata a saltare, secondo la televisione pubblica Rtp che indica come motivo dell’annullamento “l’aggravarsi della situazione in Ucraina”.

