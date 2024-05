agenzia

Mosca, 15 mag. Volodymyr Zelensky ha annullato le visite programmate in Spagna e Portogallo a causa del peggioramento della situazione sui campi di battaglia in Ucraina. Lo ha riferito Cnn Portogallo. Il presidente ucraino avrebbe dovuto fare un viaggio nei prossimi giorni, anche per firmare un accordo bilaterale sulla sicurezza con la Spagna.

