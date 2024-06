Ucraina: Zelensky, ‘Cina lavora per impedire a Paesi di venire a summit pace’

agenzia

Singapore, 2 giu. “Sfortunatamente oggi la Cina sta lavorando per impedire a Paesi di partecipare al vertice di pace”. E’ quanto ha detto Volodymer Zelensky, parlando al margine della conferenza sulla sicurezza a Singapore, riferendosi al vertice che si svolgerà il 15 e 16 giugno in Svizzera. In un suo precedente intervento, sempre a margine della conferenza del Shangri-La Dialogue, il presidente ucraino aveva detto che ci sono Paesi che stanno cercando di ostacolare la conferenza senza citare la Cina. Nei giorni scorsi Pechino, che ha presentato un proprio piano per la pace in Ucraina, ha detto che non ritiene che la conferenza abbia accolto le sue condizioni.

