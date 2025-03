Ucraina: Zelensky, ‘disponibile a dimettermi in cambio ingresso nella Nato’

agenzia

Londra, 3 mar. “Mi dimetterei in cambio dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai giornalisti prima della partenza da Londra, aggiungendo che “andarsene in cambio dell’adesione all’Alleanza, significherebbe che ho adempiuto alla mia missione”. Ma, ha aggiunto: “Sostituirmi non sarebbe facile, perché non basta semplicemente tenere le elezioni. Bisognerebbe impedirmi di partecipare. E sarebbe un po’ più difficile”. Zelensky ha detto ancora che “la strada da percorrere” per giungere alla fine della guerra con la Russia “è ancora lunga” e che un accordo per porre fine al conflitto deve essere “onesto”, “equo” e “stabile”. “Devono inoltre esserci garanzie di sicurezza molto specifiche”. L’Ucraina, ha sottolineato, “non sta parlando” di alcuna concessione oggi, perché sarebbe “sbagliato” e sta “ascoltando segnali da vari partner”.