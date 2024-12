Ucraina: Zelensky, ‘guerra finirebbe se territorio non occupato entrasse nella Nato’

agenzia

Kiev, 30 nov. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha suggerito che le zone dell’Ucraina sotto il suo controllo dovrebbero essere poste “sotto l’ombrello della Nato” per cercare di porre fine alla “fase calda” della guerra. In un’intervista rilasciata a Sky News, il capo dello Stato ha affermato che accetterebbe l’adesione alla Nato del solo territorio attualmente controllato da Kiev, ma solo se l’adesione all’Alleanza fosse prima offerta all’intera Ucraina, entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. A quel punto, Kiev potrebbe tentare di negoziare la restituzione del territorio attualmente sotto il controllo russo “in modo diplomatico”, ha spiegato.