Ucraina: Zelensky ha incontrato il presidente del parlamento estone

agenzia

Kiev, 26 mar. Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev una delegazione estone guidata dal presidente del parlamento di Tallinn Lauri Hussar. Lo ha reso noto l’uffico del presidente ucraino. “Abbiamo discusso dell’ulteriore assistenza all’Ucraina da parte dell’Estonia e di altri partner, e dei progressi nella preparazione di un accordo bilaterale sulla sicurezza”, ha scritto Zelensky su Telegram.

Secondo il Kiel Institute for the World Economy, l’Estonia è uno dei principali donatori militari all’Ucraina in termini di prodotto interno lordo. Nei prossimi quattro anni Tallinn prevede di destinare lo 0,25% del suo Pil all’assistenza militare a Kiev.