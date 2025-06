Ucraina: Zelensky, ‘memorandum inaccettabile, perfino per i negoziatori russi’

agenzia

Kiev, 10 giu. I negoziatori russi hanno detto direttamente alla delegazione ucraina che il loro cosiddetto “memorandum di pace” è un ultimatum che Kiev non può accettare. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al notiziario ungherese Valasz Online. “Hanno persino detto alla nostra delegazione: ‘Sappiamo che il nostro memorandum è un ultimatum e non lo accetterete'”, ha detto Zelensky . “Quindi, la questione non è la qualità del formato Istanbul, ma cosa fare delle bugie dei russi”.

Zelensky ha affermato che l’obiettivo della Russia è quello di erodere il sostegno occidentale all’Ucraina e prolungare i negoziati, continuando nel contempo l’aggressione militare. Le dichiarazioni seguono il secondo round di colloqui di pace diretti a Istanbul il 2 giugno, durante il quale il Cremlino ha presentato il suo memorandum in cui sono elencate le condizioni per un cessate il fuoco. Secondo il presidente ucraino, la delegazione di Kiev a Istanbul aveva il mandato di negoziare questioni umanitarie come il cessate il fuoco, lo scambio di prigionieri e la restituzione dei bambini rapiti, ma non la sovranità o l’integrità territoriale del Paese.