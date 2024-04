Ucraina: Zelensky, ‘mondo non resti indifferente di fronte attacchi a Kharkiv’

agenzia

Kiev, 9 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – “Kharkiv ha bisogno di protezione affidabile e il mondo non deve restare indifferente”. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha insistito ancora una volta sulla necessità di protezione della regione di Kharkiv, epicentro degli ultimi massicci attacchi dell’esercito russo. “Contro il costante terrore russo c’è una soluzione: sono necessari sistemi di difesa aerea e missilistica”, ha aggiunto Zelensky in un video pubblicato sul suo account Facebook, il giorno dopo aver affermato che la sicurezza di questa regione è la “massima priorità”.