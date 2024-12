Ucraina: Zelensky, ‘Nordcorea addestra 10mila soldati per aiutare la Russia’

agenzia

Kiev, 5 dic. (Adnkronos/Afp) – il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni di intelligence secondo cui la Corea del Nord sta addestrando 10mila soldati per supportare la Russia nella sua lotta contro Kiev. “Stanno preparando sul loro territorio 10mila soldati, ma non li hanno ancora trasferiti in Ucraina o in Russia”, ha detto Zelensky dopo l’incontro con i ministri della Difesa della Nato a Bruxelles.