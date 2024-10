Ucraina: Zelensky, ‘ricevuto solo 10% ultimi aiuti approvati dagli Usa’

agenzia

Kiev, 30 ott. L’Ucraina ha ricevuto solo il 10% degli aiuti militari statunitensi approvati dal Congresso all’inizio di quest’anno. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un video, mentre la Russia, che ha inviato decine di migliaia di truppe in Ucraina nel febbraio 2022, ha aumentato i suoi progressi a est e l’esercito di Kiev è surclassato in termini di armamenti.

