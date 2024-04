Ucraina, Zelensky: Russia continua ricevere componenti per armi

agenzia

"Forniti da aziende estere e importati attraverso vicini Mosca"

ROMA, 15 APR – Gli aiuti militari a Kiev sono limitati, mentre Mosca continua ad avere accesso a “componenti critici necessari per produrre missili e droni”: lo ha affermato ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ogni missile che punta all’Ucraina contiene almeno decine di componenti elettronici e chip forniti da aziende di altri paesi e importati attraverso il territorio dei vicini della Russia”, ha detto Zelensky nel suo quotidiano discorso al Paese pubblicato sul sito web della presidenza di Kiev. “Tutto ciò deve e può essere fermato, inclusa la tolleranza del terrore, la capacità dei terroristi di cercare alleati in tutto il mondo e lo stesso terrorismo russo, in tutte le sue manifestazioni”, ha sottolineato il presidente ucraino. Zelensky ha aggiunto che il fatto che “le sanzioni contro la Russia vengono ancora aggirate” e che Kiev aspetta da mesi l’aiuto militare degli Stati Uniti “dimostra che anche la fiducia dei terroristi è in aumento da mesi”.

