Ucraina: Zelensky, ‘Russia vuol guadagnare tempo per bloccare colloqui su tregua’

Kiev, 20 mag. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di “cercare di prendere tempo” per continuare la sua guerra in Ucraina, dopo che ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in una chiamata con il capo dello Stato russo Vladimir Putin, ha dichiarato che erano stati compiuti progressi verso un cessate il fuoco. “Se la Russia continua a proporre condizioni irrealistiche e a ostacolare i progressi, le conseguenze saranno dure”, ha scritto il presidente ucraino sui social media, aggiungendo che Kiev è pronta a negoziare.