Ucraina: Zelensky, ‘stiamo mettendo a punto i dettagli con gli Usa su forniture militari

Kiev, 2 lug. L’Ucraina e gli Stati Uniti stanno attualmente chiarendo i dettagli della fornitura si aiuti militari alla difesa di Kiev, a tutti i livelli operativi, ma in particolare a quella aerea. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che “oggi sono pervenuti i resoconti dei ministri della Difesa e degli Affari Esteri dell’Ucraina. In particolare, sulle relazioni con gli Stati Uniti d’America. Attualmente, a livello operativo tra Ucraina e Stati Uniti, si stanno definendo tutti i dettagli della fornitura di supporto alla difesa, inclusa la componente di difesa aerea. In un modo o nell’altro, dobbiamo garantire la protezione del nostro popolo”.

